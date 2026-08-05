إصابة 12 شخصًا في انقلاب سيارة ربع نقل غرب أسوان

شهد الطريق الصحراوي الغربي، في نطاق غرب أسوان، حادث انقلاب سيارة ربع نقل، أسفر عن إصابة 12 شخصًا بإصابات متنوعة، فيما سارعت الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع الموقف.

ودفعت الأجهزة الأمنية بقواتها إلى موقع البلاغ، حيث جرى رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين والأفواج السياحية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكدس السيارات.

واستقبلت مستشفى أسوان التخصصي المصابين، وتبين من الفحوصات الطبية أن جميع الحالات مستقرة، وتراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات وكسور وجروح قطعية، وجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتبين أن المصابين هم: محمد رمضان محمد (20 عامًا)، وعيد أحمد مبروك (22 عامًا)، وإبراهيم أشرف محمد (18 عامًا)، ومحمود محمود مصطفى (23 عامًا)، وعمر حسن إمام (20 عامًا)، وأبو بكر حسن إمام (23 عامًا)، ومحمد حكيم أبو بكر (28 عامًا)، ونصر عيد أبو بكر (26 عامًا)، وأحمد عبد الحكيم أبو بكر (35 عامًا)، وعلي عبد الظاهر حافظ (24 عامًا)، ومحمود محمد حسين (24 عامًا)، ووليد محمد عبد المجيد (35 عامًا)، بإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات وكسور، واشتباه كسور، وجرح قطعي بالرأس.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، فانتقلت على الفور إلى موقع البلاغ، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.