مانشستر يونايتد يعترف بخطأ في تحقيق إعادة بيع التذاكر

اعترف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بأنه أخطأ في تقدير عدد المشجعين الذين شاركوا تفاصيل حساباتهم قبل إطلاق التحقيق بشأن إعادة بيع التذاكر بأسعار مضاعفة، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في "إزعاج" لبعض المشجعين.

وبدأ يونايتد التحقيق الشهر الماضي بعد أن حدد عددًا من الحسابات التي قال إن لها نشاطًا يستدعي مزيدًا من التحقيق. وفقًا للنادي، في إحدى الحالات، تم الوصول إلى 1088 حسابًا من خلال جهاز واحد.

ومع ذلك، سرعان ما اتضح أن عددًا من المشجعين الحقيقيين يشعرون بالخوف حيال إمكانية مصادرة تذاكرهم الموسمية دون معرفة السبب.

ودافع مانشستر يونايتد عن أفعاله بشكل خاص، ولكن بعد منتدى للجماهير في 30 يوليو الماضي تم فيه توضيح المخاوف، أقر النادي بارتكاب أخطاء بشأن طريقة إجراء التحقيق.

وقال النادي حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "يدرك مانشستر يونايتد أن العملية ربما تسببت في إزعاج بعض المشجعين المخلصين، وأنه قلل من تقدير مدى شيوع أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بحسابات المشاركة، وأنه يدرك أن بعض المشجعين ربما شعروا أنهم يعاملون بشكل غير عادل".

وتابع النادي: "نحن ندرك أن العديد من المؤيدين شاركوا تفاصيل تسجيل الدخول إلى الحساب في ظروف اعتبروها مشروعة، ولم نتوقع مدى حدوث ذلك".

ويقول يونايتد إنه تم تقديم تفسير مرضٍ في عدد كبير من الحالات وتم إزالة القيود من تلك الحسابات.

وأكد النادي أن التذاكر الموسمية لجماهيره لن يتم مصادرتها إلا في "الحالات التي تشير فيها الأدلة إلى بيع التذاكر بأسعار مضاعفة بطريقة منظمة أو سوء الاستخدام المنهجي أو النشاط لتحقيق مكاسب مالية".

وأكد مسؤولو النادي أنهم يشعرون أيضًا أن الأسباب الكامنة وراء التحقيق كانت صحيحة، وذلك بسبب تزايد حالات بيع التذاكر بأسعار مضاعفة وهو ما يحرم المشجعين من فرصة شراء التذاكر.

وقال يونايتد: ليس هناك شك على الإطلاق في أن هذه العملية قد كشفت عن ترويج كبير ومنظم سيمكننا من سحب التذاكر من المروجين وإعادتها إلى أيدي المشجعين الحقيقيين، نحن نعتقد أن هذا شيء نتفق عليه جميعًا.