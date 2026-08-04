الحرائق التهمت أكثر من 12 ألف هكتار خلال الفترة الصيفية في تونس

قال مصدر من الإدارة العامة للغابات التابعة لوزارة الفلاحة في تونس، اليوم الثلاثاء، إن خسائر حرائق الغابات التي اندلعت خلال الفترة الصيفية فاقت 12 ألف هكتار، وكانت أغلبها في جهة الكاف غربي تونس.

وتعاملت فرق الإطفاء في تونس مع حوالي ألف حريق، وفق بيانات وزارة الفلاحة، اندلعت النسبة الأكبر منها في شهر يوليو، الذي شهد معدلات حرارة عالية لامست 50 درجة.

وكانت أخطر الحرائق وأكبرها في ولاية الكاف، التي تضم مساحات واسعة من الغابات، في جبل الطويلة بمعتمدية نبر، وفي ساقية سيدي يوسف، والطويرف، وقلعة سنان.

وقال المهندس الأول كمال العلوي للإذاعة الوطنية، إن أغلب الحرائق التي التهمت مساحات تعادل 12 ألفًا و100 هكتار تعود إلى أسباب بشرية.

ووفق العلوي، ستحتاج عملية إعادة تشجير المناطق المتضررة إلى مدة انتظار تتراوح بين سنة وسنتين، قبل التدخل البشري.

وتخسر تونس آلاف الهكتارات من المساحات الغابية سنويًا بسبب الحرائق وارتفاع درجات الحرارة تحت وطأة التغير المناخي.

وبلغت المساحات المتضررة من الحرائق خلال الفترة الصيفية من عام 2025 نحو 4800 هكتار.