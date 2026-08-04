يتسابق رجال الإطفاء غرب العاصمة اليونانية أثينا؛ للاستفادة من هدوء الرياح اليوم الثلاثاء، محاولين تعزيز خطوط الاحتواء مع تحذير خبراء الأرصاد الجوية من عودة الهبات الأقوى ودرجات الحرارة المرتفعة في الأيام القادمة.

وتمت السيطرة خلال الليل على عدة حرائق اندلعت في المجتمعات الجبلية والمناطق الساحلية غرب العاصمة اليونانية.

وألقت الطائرات والمروحيات، المياه داخل النطاقات المحتواة طوال الصباح، لإخماد البؤر الساخنة طالما بقيت الرياح هادئة.

وقال كوستاس تسينجاس رئيس نقابة رجال الإطفاء اليونانية: "هناك حمولة حريق هائلة في المنطقة والمخاطر تزداد مع تقدم النهار.. الهدف هو أن ينتهي اليوم بشكل أفضل مما بدأ".

- حرائق اندلعت بسبب الإهمال تثير موجة من الاعتقالات

وتسبب الحريق المشتعل لليوم الخامس خارج أثينا، في إخلاء أكثر من ألف شخص، وأرجع السبب فيه إلى خط كهرباء معطوب من مزرعة رياح في المنطقة.

ويجري فرض القيود وإغلاق المتنزهات على نطاق محلي وفقا لمستويات مخاطر الحرائق.

وقال السلطات، إنه جرى اعتقال 33 شخصا في الفترة ما بين 29 يونيو و2 أغسطس لإشعالهم حرائق، من بينهم 30 بسبب الإهمال وثلاثة للاشتباه في الحرق العمد.

وتضمنت معظم حالات الإهمال أعمالا زراعية أجريت رغم الحظر المحلي، بما في ذلك أعمال اللحام المحظورة.

واليوم الثلاثاء، كانت الطواقم، تعمل في سباق مع الزمن: فالرياح تتصاعد عادة في فترة بعد الظهر، وهي ظاهرة ساحلية شائعة عبر البحر الأبيض المتوسط في الصيف حيث تسخن الأرض بشكل أسرع من البحر وتجتذب نسائم أقوى.

ونشر الجيش، جرافات لشق مجاري حماية من الحرائق عبر التلال المتفحمة، بينما توغلت وحدات متخصصة في المناطق الحرجية سيرا على الأقدام لإطفاء الجمر المشتعل قبل أن يعاود الاشتعال.