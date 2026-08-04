اقتراب الأسهم الأمريكية من مستوياتها القياسية بفضل أرباح الشركات وتراجع أسعار النفط

واصلت الأسهم الأمريكية، ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار إعلان الشركات الكبرى تحقيق أرباح ربع سنوية كبيرة وتراجع أسعار النفط.

وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 0.6% متجها نحو تجاوز أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في وقت سابق من الصيف الحالي.

كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 658 نقطة أي بنسبة 1.2% بعد وصوله أمس إلى مستوى قياسي جديد.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.1% بحلول الساعة التاسعة و35 دقيقة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وعلى الرغم من المخاوف من ارتفاع التضخم، والحرب الأمريكية الإيرانية، واحتمالية حدوث فقاعة في أسعار الأسهم نتيجة التفاؤل المفرط بازدهار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تواصل بورصة وول ستريت، ارتفاعها نحو ذروتها الأخيرة بفضل نمو أرباح الشركات.

ويعتبر ارتفاع أرباح الشركات أمرا بالغ الأهمية لأن أسعار الأسهم تميل إلى اتباع مسار أرباح الشركات على المدى الطويل.

وساعدت شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي بالانتير تكنولوجيز في قيادة ارتفاع وول ستريت، إذ قفز سهمها بنسبة 19.8% بعد إعلان رئيسها التنفيذي، أليكس كارب، ارتفاع إجمالي إيراداتها خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 93% سنويا، واصفا هذا الربع بأنه "استثنائي".

ومع تحقيق أرباح ربع سنوية فاقت توقعات المحللين، رفعت الشركة توقعاتها لإيرادات العام الحالي ككل.

وارتفع سهم شركة صناعة المعدات الثقيلة كاتربلر بنسبة 10.5% مع إعلانها تحقيق أرباح وإيرادات أعلى من توقعات المحللين خلال الربع الثاني.

وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها مبيعات وإيرادات كاتربلر ربع السنوية 20 مليار دولار، وأشار رئيسها التنفيذي جو كريد، إلى أن الشركة تشهد معدلات طلب قوية وتراكما متزايدا للطلبات في جميع قطاعات أعمالها الرئيسية.