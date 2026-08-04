مفيد عاشور في يوم الوفاء بالمهرجان القومي: عبد الرحمن أبو زهرة كان يفخر بأنه تربى في كواليس المسرح القومي

حكى الفنان مفيد عاشور عن الروتين اليومي للفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة، مشيرًا إلى أنه كان يحرص على ممارسة تمارين اليوجا يوميًا، إلى جانب الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية والسيمفونيات.

كما تحدث عاشور عن العلاقة التي جمعت الفنان الراحل بأحفاده الأربعة، موضحًا مدى تأثير جدهم عبد الرحمن أبو زهرة في حياتهم.

جاء ذلك خلال فعالية «يوم الوفاء»، التي أقيمت بالمجلس الأعلى للثقافة بأرض أوبرا القاهرة، ضمن فعاليات الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، الذي حرص على حضور اللقاء منذ بدايته. وأدار الندوة الناقد جمال الفيشاوي، بحضور عدد من الفنانين، منهم حسن الوزير، ويوسف إسماعيل، ولقاء سويدان، والمخرج أحمد إسماعيل.

وأكد مفيد عاشور أن عبد الرحمن أبو زهرة كان يفخر بانتمائه إلى المسرح القومي، وكان يكنّ محبة وتقديرًا لعدد كبير من أبناء جيله، من بينهم سناء جميل، ومحسنة توفيق، ومحمود ياسين، مضيفًا أنه كان يردد دائمًا أنه تربى في كواليس المسرح القومي.

كما أكد عاشور حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاطمئنان على صحة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، مشيرًا إلى أنه تواصل معه هاتفيًا للاطمئنان على حالته الصحية.