لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكى تقر ترشيح تود بلانش لمنصب المدعي العام

تجاوز القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي تود بلانش، اليوم الثلاثاء، عقبة مهمة في مساعيه لتأكيد تعيينه في المنصب، بعدما نجح في إقناع أعضاء جمهوريين مترددين في إحدى لجان مجلس الشيوخ بالتصويت لإحالة ترشيحه إلى المجلس بكامل هيئته لإجراء التصويت النهائي عليه.

وصوتت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، بأغلبية 12 صوتا مقابل 10 لصالح ترشيح المحامي الشخصي السابق للرئيس دونالد ترامب، الذي عمل منذ توليه المنصب خلفا لبام بوندي في أبريل على تنفيذ أولويات الإدارة الجمهورية بقوة.

وجاء التصويت بعد اتفاق جرى إبرامه في وقت متأخر من مساء أول أمس بين بلانش وعضوين جمهوريين في مجلس الشيوخ كانا يهددان بعرقلة تأكيد تعيينه؛ بسبب تسوية الدعوى القضائية التي رفعها ترامب ضد مصلحة الضرائب الأمريكية بشأن تسريب الإقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس.