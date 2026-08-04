كشف مصدر رفيع لقناة العربية، اليوم الثلاثاء، عن قرب الإعلان عن ترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل، مؤكداً أن الاتصالات بين الأطراف المعنية تكثفت خلال الساعات الماضية، وأحرزت تقدماً ملحوظاً.

وقال المصدر إن الإعلان قد يصدر خلال الساعات المقبلة أو يوم غد، موضحاً أن المشاورات تسير بوتيرة متسارعة للتوصل إلى تفاهمات تضمن استئناف حركة الملاحة بصورة طبيعية في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وأضاف أن الاتصالات لا تزال جارية "على قدم وساق"، وسط مؤشرات إيجابية بشأن التوصل إلى اتفاق يضع حداً للتوتر الذي شهدته المنطقة خلال الأسابيع الماضية.

وفي أحدث مؤشر على اقتراب التوصل إلى تفاهم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إحراز تقدم في المحادثات مع إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، معربا عن تفاؤله بإمكانية الإعلان عن الاتفاق قريباً.

وقال روبيو إن الإعلان عن اتفاق مع إيران بشأن مضيق هرمز قد يتم "قريباً جداً"، في تصريحات تعزز المؤشرات المتزايدة على اقتراب إنهاء الأزمة التي عطلت الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.

تأتي هذه التطورات بعد ساعات من تأكيد وزارة الخارجية القطرية استمرار الجهود مع جميع الأطراف للتوصل إلى حل دبلوماسي، مع الإشارة إلى أن التواصل بين الولايات المتحدة وإيران يجري حالياً عبر الوسطاء، في حين لا توجد خطط لعقد مفاوضات مباشرة بين الجانبين في الوقت الراهن.

كما أعلنت الدوحة في وقت سابق إحراز تقدم في جهود الوساطة، مؤكدة أن الأولوية الحالية تتمثل في إعادة الأطراف إلى مسار التفاوض ومنع أي تصعيد جديد في المنطقة.