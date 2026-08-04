النفط يهبط بأكثر من 4% بفعل تجدد الآمال في اتفاق أمريكي إيراني

انخفضت أسعار النفط بنحو أربعة بالمئة اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بعد تصريحات من قطر، ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، عززت الآمال في التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في الشرق الأوسط، مما من شأنه تحسين تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 3.11 دولار، بما ‌يعادل 3.71 بالمئة إلى 80.66 دولار للبرميل، بحلول الساعة 11:59 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت أعلى مستوى خلال الجلسة عند 86.33 دولار.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.58 دولار أو 4.46 بالمئة إلى 76.76 دولار للبرميل، بعد أن لامس أعلى مستوى خلال الجلسة عند 82.33 دولار.

وهبط العقدان إلى أدنى مستوياتهما منذ 13 يوليو.

كان الخامان القياسيان قد ارتفعا بأكثر من اثنين بالمئة في وقت سابق من الجلسة، بسبب الغموض بشأن آفاق التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس: «تتخلى ⁠أسعار النفط عن مكاسبها السابقة بعد تصريحات لمسئولين قطريين عن إعداد مسودة لتسوية محتملة بين الولايات المتحدة وإيران».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن الجهود الرامية إلى التوصل لحل دبلوماسي للصراع مستمرة، وإن الوسطاء، ومن بينهم قطر وباكستان وسلطنة عمان، ينسقون عن كثب لتيسير المفاوضات وتبادل مسودات المقترحات بين الطرفين.

من جهته، رجح وزير الخزانة الأمريكي بيسنت، اليوم، التوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز قد يحدث في وقت مبكر من اليوم أو غدا الأربعاء.

وقال بيسنت لشبكة «سي.إن.بي.سي» إنه شاهد «عددا لا بأس به» من السفن تغادر مضيق هرمز.

وأضاف: «رغم تعافي الإنتاج في الشرق الأوسط من أدنى مستوياته، لا يزال دون مستويات ما قبل الصراع، مما يبقي سوق النفط تعاني من نقص في المعروض».