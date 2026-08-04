فينيسيوس جونيور: هذا ما طالبني به مورينيو

أكد فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، أن الفريق يخوض فترة الإعداد للموسم الجديد بقوة، مشيرًا إلى أهمية التحضير البدني الجيد لتقليل الإصابات وضمان جاهزية جميع اللاعبين طوال الموسم.

وقال فينيسيوس، في تصريحات أدلى بها لقناة ريال مدريد عقب ختام اليوم الثاني من فترة الإعداد في مدينة ريال مدريد: "سارت الأمور بشكل جيد للغاية، وبدأنا في التعرف إلى المدرب الجديد واللاعبين الجدد، ونتدرب بقوة كبيرة".

وأضاف النجم البرازيلي متحدثًا عن علاقته بالمدرب جوزيه مورينيو: "مورينيو يريدني أن أكون كما كنت دائمًا، سعيدًا ومبتهجًا، وأن أقدم كرة القدم الخاصة بي".

وأوضح فينيسيوس أن الاستعداد البدني يمثل عنصرًا أساسيًا قبل بداية الموسم، قائلًا: "علينا أن نستعد بدنيًا بشكل جيد حتى نعاني من إصابات أقل خلال الموسم، ونتمكن من الاعتماد على جميع اللاعبين".

وتابع: "لقد خضنا أمس حصتين تدريبيتين، واليوم اكتفينا بحصة واحدة. أجرينا بعض التدريبات في صالة الألعاب الرياضية، إلى جانب عمل قصير لزيادة الحمل على الساقين".

وأتم فينيسيوس جونيور تصريحاته قائلًا: "لقد كان تدريبًا جيدًا، وخرجنا جميعًا منه ونحن نشعر بإرهاق شديد، لكن علينا الآن أن نرتاح استعدادًا للغد.. فترة الإعداد تسير بهذه الطريقة، وعلينا أن نكون مستعدين".