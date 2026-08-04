القاهرة الإخبارية: غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لم تتوقف

قال بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» في قطاع غزة، إن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية في أنحاء القطاع، مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع وقصف مدفعي استهدف مناطق عدة، بينها شرق مخيم البريج، إلى جانب غارة على سيارة مدنية في طريق الرشيد أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى، وإطلاق نار كثيف باتجاه خيام النازحين في منطقة المواصي.

وأضاف جبر، خلال تغطية حية للقناة، اليوم الثلاثاء، أن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة منذ بدء وقف إطلاق النار، وفق معطيات فلسطينية، أسفرت عن استشهاد أكثر من 1250 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين.

وأشار إلى أن عمليات انتشال الجثامين من تحت الأنقاض لا تزال تواجه صعوبات كبيرة بسبب نقص الإمكانات، فيما شُيّع 112 فلسطينيًا من عائلة أبو شريعة بعد انتشال رفاتهم من موقع استُهدف في نوفمبر 2023.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، وفق التقرير الإحصائي اليومي الصادر عنها، والذي يوثق أعداد الضحايا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت الوزارة في بيانها اليومي بوصول جثماني شهيدين إلى مستشفيات القطاع، إلى جانب تسجيل 10 إصابات جديدة، في ظل استمرار الغارات واستهداف المناطق السكنية.

وأكدت أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، نتيجة تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حتى اللحظة، بفعل القصف المكثف وتدمير البنية التحتية.

وفيما يتعلق بالإحصائيات منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر، سجلت الوزارة 1,252 شهيدا، و4,120 إصابة، إضافة إلى 804 حالات انتشال من تحت الركام، ما يعكس استمرار عدوان الاحتلال.

أما الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، فقد ارتفعت إلى 73,377 شهيدا و174,230 إصابة، في واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية حدة، مع استمرار الضغط على المنظومة الصحية وتراجع قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.