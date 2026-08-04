منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى محاسبة مرتكبي الجرائم في الأرض الفلسطينية المحتلة

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، ضرورة "محاسبة مرتكبي الجرائم المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأعربت المنظمة، في بيان صحفي اليوم: "عن إدانتها الشديدة للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة لا سيما استهداف المنشآت الصحية والسكنية وخيام النازحين في قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى المدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وحذّرت المنظمة "من خطورة استمرار وتصاعد جرائم الاستيطان الاستعماري والإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشريف"، مؤكدة "ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الانتهاكات والجرائم ومحاسبة مرتكبيها".

وجدّدت المنظمة "التأكيد على ضرورة حمل إسرائيل، قوة الاحتلال، على الالتزام بواجباتها وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2803، بما يشمل فتح جميع المعابر وضمان إيصال المساعدات بشكل كاف ودون عوائق والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأكدت المنظمة "وحدة الأرض الفلسطينية، وتمكين حكومة دولة فلسطين من تولي مسئولياتها في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة".