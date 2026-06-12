ترامب يتهم إيران بتسريب بنود الاتفاق: ما نُشر لا علاقة له بما تم الاتفاق عليه

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بتسريب بنود الاتفاق المحتمل بشكل خاطئ إلى وسائل الإعلام.

وفي منشور على حسابه منصته "تروث سوشال"، الجمعة، اتهم ترامب طهران بتسريب تفاصيل تتعلق بالاتفاق الذي ادعى أنه وصل إلى مراحله النهائية بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ترامب: "البنود التي سربتها إيران إلى مصادر الأخبار المزيفة لا علاقة لها البنود المتفق عليها خطيا".

وادعى أن التصريحات الإيرانية "واهية ولا تتوافق مع الحقائق".

وفي وقت سابق الجمعة، نفت وسائل إعلام إيرانية صحة الادعاءات القائلة بأنه سيتم توقيع اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأحد المقبل في مدينة جنيف السويسرية بهدف إنهاء الحرب وبدء المفاوضات.

وادعى ترامب، مساء الخميس، أن بلاده قررت إنهاء الحرب على إيران "بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية".

و أعلن ترامب عبر "تروث سوشال" إلغاء هجمات كانت مخططة ضد إيران الليلة الماضية، مدعيا أن التفاهمات المقترحة حظيت بموافقة أطراف عدة، بينها إسرائيل، وأن موعد ومكان التوقيع الرسمي سيُعلنان لاحقا.

بدوره، نفى متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، توصل بلاده إلى نتيجة نهائية بشأن اتفاق، خلافا لما أعلنه ترامب، معتبرا أن ما يطرح بهذا الصدد "مجرد تكهنات".

وما بين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض واشنطن وطهران منذ بدء الهدنة في 8 أبريل الماضي، مفاوضات لإنهاء الحرب بوساطة باكستانية، التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.