أصدر اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، قرارًا بغلق مزلقان منطقة الشلوفة التابع لحي الجناين نهائيًا، لكونه غير شرعي وتسببه في الحادث المأساوي الذي شهدته المنطقة وأسفر عن مصرع 8 أشخاص من عائلة واحدة إثر تصادم قطار بسيارة ملاكي أثناء عبورها شريط السكة الحديد.

وأكد بيان المحافظة أن المعاينة الأولية للحادث أظهرت محاولة عبور السيارة خط السكة الحديد من خلال مزلقان غير شرعي بالمنطقة، ما أدى إلى اصطدامها بالقطار واشتعالها بالكامل، ومصرع مستقليها في الحال.

وتابع محافظ السويس تداعيات الحادث، موجهًا بسرعة انتقال جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية إلى موقع الواقعة، حيث انتقلت سيارات الإسعاف ورئاسة حي الجناين والأجهزة المختصة للتعامل الفوري مع الحادث.

كما دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران التي اشتعلت في السيارة وتسببت في تفحم ركابها، فيما جرى رفع آثار الحادث وسحب جرار القطار، ونقل جثامين الضحايا إلى مجمع السويس الطبي، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأزالت الأجهزة التنفيذية الإعاقات الناتجة عن الحادث، وأعادت تسيير الحركة المرورية بالمنطقة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

وشدد محافظ السويس على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة تجاه المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين، مكلفًا الأجهزة التنفيذية ورئاسة حي الجناين بالمتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف أعمال التأمين بمحيط خطوط السكك الحديدية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

كما ناشد المواطنين وقائدي المركبات الالتزام باستخدام المزلقانات الشرعية والمعتمدة فقط، وعدم العبور من الفتحات والممرات غير القانونية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وتقدم محافظ السويس بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وشهدت منطقة الشلوفة بالسويس حادثًا مأساويًا عندما لقي 8 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم داخل سيارة ملاكي اشتعلت بهم على شريط السكة الحديد بعد محاولة العبور من مزلقان عشوائي، إثر اصطدامها بجرار القطار رقم 118 المتجه من السويس إلى الإسماعيلية.

ووقع الحادث بعدما قطعت السيارة الطريق أمام القطار في منطقة صحراوية خالية من أي معبر مخصص للمركبات، ما أدى إلى اشتعال السيارة عقب وصول النيران إلى خزان الوقود.

وعقب توقف القطار وتزايد النيران، قام السائق بفصل الجرار عن باقي العربات حفاظًا على سلامة الركاب.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع 8 أشخاص هم 5 سيدات وطفلان وقائد السيارة، فيما تولت قوات الحماية المدنية ورجال الإسعاف استخراج الجثامين ونقلها إلى مجمع السويس الطبي.