أعلن جيسي مارش، المدير الفني لمنتخب كندا، تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم، أمام البوسنة والهرسك، لحساب منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب كندا، نظيره، البوسنة والهرسك، في العاشرة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب تورونتو، في كندا، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وجاء تشكيل منتخب كندا، لمواجهة البوسنة والهرسك، على النحو التالي:

حراسة المرمى: ماكسيم كريبو

خط الدفاع: أليستير جونستون - لوك دي فوجرول - ديريك كورنيليوس - ريتشي لاريا

خط الوسط: ستيفن أوستاكيو - إسماعيل كونيه - ليام ميلار

خط الهجوم: جوناثان ديفيد - تاني أولواسي - تاجون بوكانان.

ويتواجد على مقاعد بدلاء منتخب كندا لمباراة اليوم، كل من: داين كلير - أوين جودمان - ألفي جونز - جويل ووترمان - مويس بومبيتو - ألفونسو ديفيز - نيكو سيجور - ماتيو شونير - جاكوب شافلبرج - جوناثان أوسوريو - ناثان ساليبا - كايل لارين - علي احمد - بروميس ديفيد - جايدن نيلسون.