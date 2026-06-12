دول الاتحاد الأوروبي تتفق على توسيع نطاق رسوم الانبعاثات الكربونية لتشمل مزيدا من المنتجات

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على توسيع نطاق الرسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لتشمل الغسالات وغيرها من السلع المُصنعة.

ومن المقرر أن تتم مراجعة قائمة المنتجات المشمولة بالرسوم سنويا، وفقا لتوافق توصل إليه وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في لوكسمبورج.

ويشمل توسيع نطاق الرسوم المنتجات ذات المحتوى المرتفع من الحديد أو الصلب أو الألومنيوم – وهي في الأساس سلع صناعية. غير أن الدول الأعضاء قررت إدراج بعض المنتجات المنزلية ضمن هذه القائمة أيضا.

ومنذ الأول من يناير، أصبح المستوردون ملزمين بدفع رسوم كربون للانبعاثات الناتجة أثناء إنتاج سلع معينة.

وتهدف ما تُعرف بـ "آلية تعديل حدود الكربون" إلى منع المنتجات الرخيصة لكنها ضارة بالمناخ أن تحل محل المنتجات الصديقة للمناخ – وبالتالي الأعلى تكلفة – في السوق الأوروبية.

وعلى سبيل المثال، إذا جرى إنتاج الصلب في الصين مع التسبب في انبعاثات لثاني أكسيد الكربون تفوق تلك التي ينتجها تصنيعه داخل الاتحاد الأوروبي، فإن هذا الفرق يتم تعويضه في السعر.

وحتى الآن، اقتصر تطبيق هذه الرسوم فقط على مواد أساسية، مثل الصلب والألومنيوم والإسمنت والأسمدة والهيدروجين والكهرباء.

ووفقا لمقترح تقدمت به المفوضية الأوروبية، من المقرر أن يتغير ذلك مستقبلا بهدف منع الشركات من نقل أعمالها إلى الخارج، وتجنب تشجيع الإنتاج المضر بالمناخ خارج الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أيضا سد الثغرات في اللوائح التنظيمية.

وقبل دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ، يجب التوصل إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي.