بنفيكا يعين ماركو سيلفا مدربًا جديدًا خلفًا لمورينيو

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي تعيين المدرب ماركو سيلفا مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لجوزيه مورينيو الذي رحل مؤخرًا لتولي القيادة الفنية لريال مدريد بعقد يمتد حتى صيف 2028.

وأكد النادي البرتغالي، في بيان رسمي، أن ماركو سيلفا وقع عقود توليه المهمة خلال مراسم رسمية حضرها رئيس النادي روي كوستا، الذي رحب بالمدرب الجديد متمنيًا له النجاح في قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقال روي كوستا: “نرحب بماركو سيلفا في بنفيكا، ونتمنى أن يحقق النجاح الذي يسعد جماهير النادي، وأن نضيف المزيد من الألقاب إلى خزائن الفريق خلال المواسم القادمة”.

من جانبه، أعرب ماركو سيلفا عن سعادته بتولي تدريب بنفيكا، مؤكدًا أن ثقة إدارة النادي كانت العامل الأهم في قبوله المهمة.

وأوضح المدرب البرتغالي أن رئيس النادي أبدى رغبة واضحة في التعاقد معه منذ أول اتصال بينهما، مضيفًا: “شعرت أنني الخيار الأول لإدارة بنفيكا، وهذا الأمر كان مهمًا للغاية بالنسبة لي”.

كما قلل سيلفا من أهمية ماضيه مع سبورتينج لشبونة، الغريم التقليدي لبنفيكا، مؤكدًا أن تركيزه ينصب بالكامل على الحاضر والمستقبل، قائلاً: “لا أنشغل بالماضي، وما يهمني الآن هو النجاح مع بنفيكا وتحقيق أهداف النادي”.

ويبدأ ماركو سيلفا مهمته الجديدة بعدما أنهى مشواره مع فولهام الإنجليزي، حيث يسعى لقيادة بنفيكا للمنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.