الشاب خالد يحيي حفلا جماهيريا بمهرجان موازين في المغرب يونيو الجاري

أعلنت إدارة الدورة 21 من مهرجان موازين – إيقاعات العالم عن اختيار الفنان الجزائري الشاب خالد لإحياء حفل جماهيري ضخم في العاصمة المغربية الرباط يوم 26 يونيو الجاري لأول مرة في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

ووصفت ادارة المهرجان الحفل بالقول "على مسرح ملعب الأمير مولاي عبد الله، يستقبل مهرجان موازين الشاب خالد أحد أبرز الأسماء التي صنعت تاريخ الموسيقى العربية والعالمية بأغاني لا تزال راسخة في الذاكرة الجماعية والفردية.. بمسيرة فنية استثنائية واغاني لا تزال تتردد عبر الأجيال، يواصل ملك الراي الهام جمهوره داخل العالم العربي وخارجه".

واختتموا البيان بالقول "في 26 يونيو، استعدوا لليلة استثنائية مع فنان دخل التاريخ من أوسع أبوابه".

ومن المقرر أن يشدو الشاب خالد بمجموعة من أشهر أغانيه مثل Didi – Aïcha – C’est la vie – Abdelkader Ya Boualem

مع تركيز على الطابع الاحتفالي والرقص الجماهيري.

ووصفت ليلة الشاب خالد بأنها "ليلة الراي الكبرى" ضمن برنامج المهرجان.

وكانت إدارة المهرجان أعلنت في وقت سابق عن اختيار الفنان المصري تامر حسني لإحياء حفل الختام يوم 27 يونيو على خشبة مسرح منصة النهضة.

كما تم اختيار المطربة اللبنانية ميادة الحناوي والمطرب الشعبي حسن شاكوش لإحياء حفلين غنائيين يوم الافتتاح الموافق 19 يونيو المقبل، فيما تم الإعلان عن حفل غنائي للمطربة الأمريكية الشهيرة بيونسيه يوم 19 يونيو على خشبة مسرح أولمبيك سويسي، كما تم اختيار كلا من لطفي بوشناق وأسما لمنور ومروة ناجي وماجد المهندس لإحياء أمسيات طربية ضمن فعاليات المهرجان الذي تمتد فعالياته في الفترة من 19 وحتى 27 يونيو الجاري.