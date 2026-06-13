كندا تتعادل مع البوسنة والهرسك في افتتاح مشوارها بمونديال 2026

استهل منتخب كندا مشواره في كأس العالم 2026 بتعادل إيجابي بنتيجة 1-1 أمام منتخب البوسنة والهرسك، في المباراة التي أقيمت على ملعب بي إم أو فيلد بمدينة تورونتو الكندية، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

وتضم المجموعة الثانية إلى جانب كندا والبوسنة والهرسك كلاً من سويسرا وقطر، في واحدة من المجموعات التي تشهد منافسة قوية على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

بدأ المنتخب البوسني المباراة بشكل أفضل وهدد المرمى الكندي مبكرًا عبر أمير ميميتش ويوفو لوكيتش، قبل أن ينجح الأخير في منح منتخب بلاده التقدم في الدقيقة 21. وجاء الهدف بعد ركلة ركنية نفذها إيفان باسيتش، حولها سيد كولاشيناتس برأسه داخل منطقة الست ياردات، ليكملها لوكيتش إلى الشباك مسجلًا أول أهدافه الدولية مع المنتخب الأول.

وحاول أصحاب الأرض العودة في النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، لكنهم افتقدوا الفاعلية الهجومية رغم الاستحواذ والحصول على عدة ركلات ركنية، لينتهي النصف الأول بتقدم البوسنة والهرسك بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني تبادل المنتخبان الفرص الخطيرة، حيث تألق الحارسان ماكسيم كريبو ونيكولا فاسيلي في التصدي لمحاولات عديدة. كما أنقذ كولاشيناتس مرمى البوسنة والهرسك من هدف محقق بعدما أبعد تسديدة ريتشي لاريا من على خط المرمى، قبل أن ترتطم الكرة بالعارضة.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، دفع المدرب جيسي مارش بالمهاجم سايل لارين، الذي نجح في ترك بصمته سريعًا. ففي الدقيقة 78 استغل تمريرة متقنة من البديل بروميس ديفيد وسدد كرة قوية سكنت الشباك، ليمنح كندا هدف التعادل وسط فرحة كبيرة من الجماهير الحاضرة في المدرجات.

ورغم المحاولات المتبادلة خلال الدقائق الأخيرة، فشل المنتخبان في تسجيل هدف الفوز، لتنتهي المواجهة بالتعادل 1-1 ويحصد كل فريق نقطة في بداية مشواره بالمجموعة الثانية.

وبهذه النتيجة، حقق منتخب كندا أول نقطة في تاريخه خلال مشاركاته السبع في نهائيات كأس العالم، كما رفع سلسلة مبارياته دون هزيمة إلى تسع مباريات متتالية. في المقابل، واصل منتخب البوسنة والهرسك سلسلة تعادلاته، بعدما سجل التعادل السادس تواليًا خلال الوقت الأصلي للمباريات.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب كندا في الجولة الثانية مع قطر بمدينة فانكوفر، بينما يواجه منتخب البوسنة والهرسك نظيره السويسري في مدينة لوس أنجلوس.