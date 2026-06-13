خالد جلال: مهمة الفنان أن يمنح الناس الأمل وينير الطريق في أوقات الظلام

قال المخرج خالد جلال، إن الفن الحقيقي يمتلك القدرة على تغيير وتهذيب المشاهد، مشيرًا إلى أن دور الفنان لا يقتصر على الترفيه فقط، بل يمتد إلى نشر الأمل والتنوير ومواجهة حالة التشاؤم التي قد تصيب المجتمع.

وأضاف خلال لقائه في برنامج «سبوت لايت» مع الإعلامية شيرين سليمان، المذاع على قناة صدى البلد، من كواليس مسرحية «حاجة تخوف»: «الفن ممكن يغير ويهذب المشاهد، وإحنا شغلتنا أصلًا إننا نغير، والفنان مهمته يطلع بالناس لفوق، وإنه يفوقهم وينورلهم لما الدنيا تضلم، ولما الناس تتشاءم مهمة الفنان يقولهم لأ مفيش حاجة اسمها كده».

وتابع: «اللي بجد بيشتغل الشغلانة دي هو حد بينور للبني آدمين ويحسسهم إن فيه أمل، لأن مينفعش نكأب الدنيا على الناس».

واستشهد خالد جلال بأعمال المخرج الراحل صلاح أبو سيف، قائلًا: «خدوا من أعمال صلاح أبو سيف عبرة، كان بيتكلم عن الناس الشعبيين والبيوت الفقيرة النظيفة، لكن منروحش نعمل مستنقعات».