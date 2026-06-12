شهدت مباراة كوريا الجنوبية والتشيك في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2026 لقطة لافتة بطلها الحكم المصري أمين عمر، الذي يدير اللقاء في ظهوره الأول بالمونديال.

وخلال أحداث المباراة، حاول أحد لاعبي منتخب التشيك استكمال اللعب رغم تعرض قميصه للتمزق، إلا أن أمين عمر تدخل فورًا ورفض استمرار اللاعب بهذا الشكل، متمسكًا بتطبيق اللوائح، قبل أن يُجبره على مغادرة أرض الملعب لتغيير القميص والعودة مجددًا للمشاركة.

وأظهرت اللقطة شخصية الحكم المصري وقدرته على فرض السيطرة والانضباط داخل المستطيل الأخضر، في مباراة شهدت متابعة كبيرة ضمن منافسات المجموعة الأولى بكأس العالم 2026.

كما واصل أمين عمر تأكيد حضوره القوي في المحافل الكبرى، بعدما أصبح أول حكم أفريقي يدير مباراة في النسخة الحالية من المونديال.

يشار إلى أن يعاون أمين عمر الحكم المساعد المصري محمود أبو الرجال ليكون الثنائي المصري ضمن الطاقم التحكيمي.