مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال 2026

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يواصل منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن استعداداته النهائية لخوض منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو.

ويشارك المنتخب المصري في البطولة للمرة الرابعة في تاريخه، بعد غياب منذ نسخة روسيا 2018، وذلك عقب مشوار قوي في التصفيات الأفريقية أنهاه دون هزيمة، متصدرًا مجموعته بفضل صلابته الدفاعية وخبرة لاعبيه الدوليين.

وخاض "الفراعنة" مباراتين وديتين قبل انطلاق المونديال، حيث فاز على روسيا بهدف دون رد، قبل أن يخسر أمام البرازيل بنتيجة 2-1 في الولايات المتحدة.

وجاءت مواعيد مباريات مصر في دور المجموعات على النحو التالي:

مصر × بلجيكا: 15 يونيو، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

مصر × نيوزيلندا: 22 يونيو، الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة

مصر × إيران: 27 يونيو، الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة

وتضم المجموعة السابعة منتخبات مصر وبلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في مجموعة قوية ضمن النسخة التاريخية التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة.