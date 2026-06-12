منتخب مصر يواصل تحضيراته لمواجهة بلجيكا في كأس العالم

واصل المنتخب المصري الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، تدريباته صباح اليوم الجمعة ضمن معسكره المقام في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لبداية مشواره في بطولة كأس العالم 2026 أمام منتخب بلجيكا.

ويستهل منتخب مصر مبارياته في المونديال بمواجهة قوية أمام بلجيكا يوم الإثنين المقبل في تمام العاشرة مساءً، على ملعب سياتل، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

وشهدت الحصة التدريبية حضور هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب، حيث تابع المران من أرض الملعب في أول ظهور له داخل المعسكر منذ وصول البعثة إلى أمريكا.

وكان أبو ريدة قد وصل إلى مدينة سبوكين برفقة مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد، واستقبلهما خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ورئيس البعثة، في إطار متابعة الاستعدادات النهائية للفريق قبل انطلاق البطولة.

كما تضمنت الزيارة الرسمية تكريم رئيسة جامعة جونزاجا، الدكتورة كاتيا باسيريني، لهاني أبو ريدة، حيث منحته درع الجامعة تقديرًا لدوره ومكانته، خاصة باعتباره من أبرز مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي المقابل، قام أبو ريدة بإهداء درع الاتحاد المصري لكرة القدم وقميص المنتخب الوطني لرئيسة الجامعة، تعبيرًا عن تقديره لحفاوة الاستقبال والتعاون.

وكانت رئيسة الجامعة قد حضرت مران المنتخب خلال الأيام الماضية، وألقت كلمة ترحيبية باللاعبين، معربة عن سعادتها باستضافة مدينة سبوكين لبعثة الفراعنة.

ويخوض منتخب مصر منافسات البطولة ضمن المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث يفتتح مشواره بمواجهة بلجيكا في أولى مبارياته بالمونديال.