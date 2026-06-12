ماذا يتضمن الاتفاق الذي يقول ترامب إنه مستعد لتوقيعه مع إيران؟

أفاد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي نقلا عن دبلوماسي من إحدى الدول الوسيطة ومسئول أمريكي بأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، التي يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستُوقع قريبا تنص على إعادة فتح مضيق هرمز فورا أمام الملاحة البحرية من دون فرض رسوم عبور، وعلى منح إيران تخفيفا للعقوبات مرتبطا بمدى التزامها ببنود الاتفاق، .

** لماذا يكتسب الاتفاق أهمية؟

وبحسب الموقع، من شأن مذكرة التفاهم أن تمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، بما يشمل لبنان، على أن تُجرى خلال هذه الفترة مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني.

كما تتضمن إطارا لمعالجة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، إلا أن أي خطوات عملية تتعلق بالبرنامج النووي ستتوقف على التوصل إلى اتفاق ثاني أكثر تفصيلا.

** أين وصلت المفاوضات؟

وقال دبلوماسي من إحدى الدول الوسيطة، اطلع على أحدث نسخة من النص، إن "الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على نص الاتفاق"، لكنه أشار إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى الموافقة النهائية.

وبحلول مساء أمس الخميس، كان الاتفاق قد حظي بموافقات رفيعة المستوى داخل إيران، لكنه على الأرجح لم يحصل بعد على موافقة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، بحسب مصدرين مطلعين.

وقال ترامب إنه يتوقع إقامة مراسم التوقيع خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران "لم تتخذ قرارا نهائيا بعد".

وبحسب دبلوماسيين من دولتين وسيطتين ومسئولين أمريكيين، جرى التوصل إلى الاتفاق المبدئي مساء الأربعاء بعد ساعات من المحادثات بين الوسيط القطري علي الزوادي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وخلال المفاوضات في طهران، أجرى الوسيط القطري عدة اتصالات هاتفية مع مبعوثي ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

كما فاجأ إعلان ترامب عن اكتمال الاتفاق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي سعى في الأيام الأخيرة إلى جمع معلومات من حلفاء مقربين من الإدارة الأمريكية.

** ما أبرز بنود الاتفاق؟

بموجب مذكرة التفاهم:

- تتعهد إيران بعدم امتلاك سلاح نووي.

- يجري العمل على تسوية أزمة مخزون اليورانيوم المخصب.

- وافق ترامب على دراسة خيار تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران تحت إشراف مفتشي الأمم المتحدة.

- أي إجراءات نووية عملية لن تبدأ إلا بعد إبرام اتفاق ثاني أكثر تفصيلا.

- إعادة فتح مضيق هرمز وتخفيف العقوبات

تنص المذكرة على إعادة فتح مضيق هرمز فورا ومن دون رسوم عبور، مع عودة حركة الشحن إلى مستويات ما قبل الحرب خلال 30 يوما، مقابل رفع الحصار الأمريكي

وأبلغ مسئولون أمريكيون موقع أكسيوس في وقت سابق أن إيران ستحصل بعد إعادة فتح المضيق على إعفاءات مؤقتة من العقوبات لمدة 60 يوما تسمح لها بتصدير النفط، ما يوفر إيرادات مهمة لطهران.

كما سيزداد تخفيف العقوبات إذا التزمت إيران بالاتفاق الأولي وأظهرت "حسن نية" خلال المفاوضات اللاحقة، على أن يرتبط أي رفع إضافي للعقوبات بتنفيذ بنود الاتفاق.

** مصير الأموال الإيرانية المجمدة

لا يزال مصير مليارات الدولارات الإيرانية المجمدة في الخارج غير واضح.

وتصر إيران على الحصول على جزء من هذه الأموال فور توقيع الاتفاق، بينما تفضل الولايات المتحدة الإفراج عنها على دفعات مرتبطة بدرجة الالتزام.

كما ناقشت الولايات المتحدة وإيران وقطر آلية تسمح لطهران بالوصول إلى جزء من أموالها المجمدة في قطر لشراء السلع الإنسانية.

** ما الخطوة التالية؟

إذا وقع الطرفان الاتفاق نهائيا، فسيحمل اسم "اتفاق إسلام آباد"، نظرا إلى أن الوساطة جرت بشكل مشترك بين قطر وباكستان.

وقال أحد الدبلوماسيين المشاركين في الوساطة: "نعمل مع الأطراف لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق وتحديد موعد مراسم التوقيع".