علق الدكتور أحمد زهران، عضو مجلس نقابة الأطباء، على اتخاذ النقابة حزمة من الإجراءات الصارمة لمواجهة ظاهرة منتحلي الصفة الطبية، مشيرا إلى بدء اتصالات مع البرلمان لتغليظ العقوبة القانونية الحالية "غير الرادعة".

وقال خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، إن موقع النقابة الإلكتروني يتيح خدمة الاستعلام عن اسم الطبيب والتخصص، مشددا أن الطبيب المصري "لا يخاف من التحقق من هويته".

ورد على إمكانية مواجهة المريض معاملة سيئة في حال طلب رؤية أوراق العيادة، قائلا إن تعليق الأطباء شهادة تسجيل النقابة ورخصة العلاج الحر في العيادات والمراكز الطبية "ليس اختياريا بل مجبرة"، لجميع المنشآت بتعليقها في مكان واضح ومفتوح للجمهور لتمكين المريض من التحقق من البيانات.

ولفت إلى دخول قرابة نصف أطباء مصر طواعية على موقع النقابة ونشر صور ضوئية لبيانات تسجيلهم النقابي على صفحاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: "لأول مرة، نرى هذا الحجم من الأطباء والمواطنين يدخل بنفسه على صفحة النقابة للتأكد".

وأكد أن الطبيب في مصر " أحرص الناس على حياة المواطن"، لافتا إلى أن "انتحال الصفة في الأحداث الأخيرة من أول حقوق وحتى صيدلة سواء واقعة التغذية أو التجميل، الموضوع كارثي".

وأشار إلى أن النقابة اتخذت مجموعة من الإجراءات تشمل مخاطبة منصات "فيسبوك وتويتر وإنستجرام" لاتخاذ إجراءات إضافية للتحقق من شخصية الطبيب، بالإضافة إلى استعداد لإطلاق موقع إلكتروني جديد يقدم خدمات إضافية للمواطن والطبيب.

ولفت إلى أن النقابة تطالب بقوة بتغليظ العقوبة المفروضة على منتحلي الصفة الطبية، منوها أن العقوبة الحالية غير رادعة وتقتصر على الحبس مدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية قدرها 200 جنيه.

وأكد أن العمل جار حاليا لوضع قواعد تنظيمية تمنع ظهور أي شخص للحديث في الأمور الطبية عبر وسائل الإعلام، إلا إذا كان يحمل ترخيصا لمزاولة المهنة وبطاقة العضوية بنقابة الأطباء.

⁠وأعلنت نقابة الأطباء، عن إنشاء وحدة مركزية داخل النقابة لرصد الدخلاء على المهنة، وإطلاق منصة إلكترونية لتلقي البلاغات الخاصة بانتحال صفة الطبيب، وإنشاء تطبيق رسمي للنقابة يتيح التحقق من هوية الطبيب من خلال الاسم أو رقم القيد بالنقابة، بالإضافة إلى دراسة تطبيق نظام للتحقق الإلكتروني من خلال QR Code داخل العيادات والمنشآت الطبية.