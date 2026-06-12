بوكيتينو يحذر من باراجواي: مواجهة صعبة تنتظر أمريكا في افتتاح l المونديال

قال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب الولايات المتحدة، إن فريقه يجب أن يكون مستعداً لبداية صعبة للغاية في كأس العالم لكرة القدم عندما يواجه باراجواي، يوم الجمعة، محذراً من خطورة منتخب أمريكا الجنوبية، رغم أن صاحب الأرض هو المرشح للفوز.

ويبدأ المنتخب الأمريكي مشواره في كأس العالم على ملعب لوس أنجلوس ضمن المجموعة الرابعة، وهو يحمل التوقعات المصاحبة للعب على أرضه وبين جماهيره، مع تشكيلة قال بوكيتينو إنها وصلت إلى البطولة في حالة قوية بدنياً وخططياً وذهنياً.

لكن المدرب الأرجنتيني، الذي يعرف باراجواي جيداً من خلال مسيرته لاعباً ومدرباً، أكد أن فريق المدرب جوستافو ألفارو سيشكل تحدياً كبيراً.

وقال: «أنا أعرف جيداً عقلية هذا المنتخب وشراسته وروحه التنافسية».

وأضاف: «أظهرت باراجواي خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم مدى صعوبة اللعب أمامها، وقدمت مستويات مميزة للغاية. لقد هزمت الأرجنتين والبرازيل، ولذلك أتوقع أن تكون مباراة الغد صعبة جداً».

وتابع: «يمتلك المنتخب كفاءة كبيرة ومدرباً رائعاً هو جوستافو ألفارو، الذي أكن له الكثير من الاحترام والإعجاب».أكد بوكيتينو، الذي تولى تدريب الولايات المتحدة عام 2024 بهدف قيادتها في كأس العالم على أرضها، أنه يشعر بالتفاؤل بشأن تطور الفريق خلال الأشهر الماضية، خصوصاً بعد المباراتين الوديتين الأخيرتين، حيث فاز على السنغال 3-2 وخسر بصعوبة أمام ألمانيا 2-1.

وأوضح أن تلك المباريات عززت ثقة اللاعبين بقدرتهم على منافسة أقوى المنتخبات.

وقال: «آخر مباراتين جعلتنا نؤمن بإمكانية تحقيق ما نريده والتنافس بأفضل صورة ممكنة أمام المنتخبات الكبرى».

وأشار إلى أن التحسن لم يقتصر على الجوانب الفنية والخططية، بل شمل الجانب الذهني أيضاً، مؤكداً أن اللاعبين تبنوا ثقافة أكثر صرامة داخل المنتخب.

وأضاف: «أعتقد أنهم أصبحوا لاعبين أفضل بكثير، والعقلية بدأت تتغير».

كشف بوكيتينو أن جميع أفراد القائمة جاهزون للمشاركة، بمن فيهم المدافع كريس ريتشاردز الذي تعافى من إصابة في الكاحل.

إلا أنه رفض الإعلان عن هوية الحارس الأساسي بين مات تيرنر ومات فريسي.

وقال: «لقد حسمت قراري. التشكيلة جاهزة ما لم يحدث أمر طارئ قبل المباراة».

وعندما سُئل عما إذا كان الحارسان يعلمان القرار، ابتسم قائلاً: «لا أعرف إن كانا يعلمان، لأنني إذا أخبرتك بذلك فستبدأ في الاتصال بهما».