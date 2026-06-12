تغلب منتخب كوريا الجنوبية، على نظيره، التشيك، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، صباح اليوم، الجمعة، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب جوادالاخارا، في المكسيك، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب، مع أفضلية نسبية من منتخب كوريا الجنوبية.

وقدم طاقم الحكام المصري، بقيادة أمين عمر، الذي أدار المباراة، أداءً متميزًا، على مدار مجريات اللعب، حيث كانت معظم القرارات التحكيمية سليمة، خصوصًا المؤثرة منها.

وبعد شوط أول سلبي، تمكن منتخب التشيك من تسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب، لاديسلاف كريتشي، في الدقيقة 59.

ولم تستمر فرحة التشيك طويلًا، بالتقدم، حيث نجح اللاعب، هيونج إن بيوم، في تسجيل هدف التعادل لكوريا الجنوبية، بطريقة رائعة، في الدقيقة 79، بعد مراوغة لحارس المرمى والدفاع.

وعاد منتخب التشيك لهز شباك كوريا الجنوبية من جديد، في الدقيقة 77، عن طريق النجم، توماس سوتشيك، إلا أن الحكم المساعد، محمود أبو الرجال، أشهر رايته، معلنًا وجود تسلل، ليتم إلغاء الهدف.

وفي الدقيقة 79، نجح منتخب كوريا الجنوبية، في تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب، أوه هيون جيو، ليقتنص لفريقه فوزًا ثمينًا في افتتاحية مشواره بالمونديال.