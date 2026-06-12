المقاعد الشاغرة في مباراة كوريا الجنوبية والتشيك تجدد المخاوف بشأن أسعار التذاكر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن عدد الحضور ​بلغ 44985 متفرجا في مباراة كأس العالم التي ‌أقيمت بين كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك في وادي الحجارة، إلا أن اتساع رقعة المقاعد الشاغرة في أنحاء الملعب أعاد إثارة المخاوف بشأن أسعار ​التذاكر ومستوى الإقبال على البطولة الموسعة.

وفي حين احتشد أكثر ​من 80 ألف مشجع في ملعب أزتيكا لمتابعة المباراة ⁠الافتتاحية بين البلد المضيف المكسيك وجنوب أفريقيا، فإن مشهد المدرجات ​غير الممتلئة في ملعب وادي الحجارة، الذي يتسع لنحو 46 ​ألف متفرج، بمدينة تعرف بثقافتها الكروية العريقة، زاد من حدة الانتقادات الموجهة إلى الاستراتيجية التجارية للفيفا في النسخة الأولى من كأس العالم بمشاركة 48 ​فريقا.

وألقى بعض المشجعين داخل الملعب باللوم على ارتفاع أسعار التذاكر ​في ظهور هذه المقاعد الشاغرة، منتقدين نموذج التسعير الذي يتبعه الفيفا.

وتواصلت رويترز ‌مع ⁠الفيفا للحصول على تعليق.

وكان رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، قد دافع يوم الأربعاء عن أسعار التذاكر عقب انتقادات جماهيرية رأت أن تكلفة حضور المباريات أصبحت مرتفعة للغاية، مؤكدا أن الأسعار تتماشى مع ​تلك الخاصة بالأحداث ​الرياضية الكبرى ⁠الأخرى.

وأعلن الفيفا بيع أكثر من ستة ملايين تذكرة للبطولة، مشيرا في وقت سابق إلى الإقبال ​القوي من مختلف أنحاء الأمريكتين حيث صرح إنفانتينو ​بأن الطلب ⁠تجاوز التوقعات "بعشرة أضعاف أو أكثر".

ومع ذلك، حذرت روابط مثل "مشجعو كرة القدم في أوروبا" من أن الأسعار "المبالغ فيها" قد تستبعد المشجعين العاديين.

ووفقا ⁠للرابطة، ​ارتفعت أسعار تذاكر هذه النسخة إلى ​نحو خمسة أضعاف مقارنة بكأس العالم 2022 في قطر.

وفازت كوريا الجنوبية على جمهورية ​التشيك بنتيجة 2-1 ضمن منافسات المجموعة الأولى.