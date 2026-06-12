مصرع شخص وإصابة آخر في حادث سير بالبدرشين

شهد الطريق الدائري الأوسطي بنطاق مركز البدرشين في محافظة الجيزة حادث سير، تسبب في مصرع شخص وإصابة آخر بكسور وجروح متفرقة بالجسد، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث سير، ووجود حالة وفاة ومصاب بالمكان المشار إليه.

انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف إلى محل البلاغ، حيث تبين أن سيارة تعرضت لحادث، ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر، وتم تحديد هويتهما، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ونُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.