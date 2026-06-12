سفيرة تونس بمصر تشهد عرض «غرام في الكرنك» على مسرح البالون وتشيد بالهوية المصرية

شهدت سفيرة دولة تونس بمصر ضحي الشويخ ، حضور عرض "غرام في الكرنك" على مسرح البالون ، جاء ذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة چيهان زكي وتوجيهاتها بتطوير عروض البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وبالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة الفنان أيمن الشيوي.

وأعربت سفيرة تونس عن إعجابها الشديد بالعرض الاستعراضي "غرام في الكرنك"، مؤكدة أن اللوحات الفنية التي قدمتها فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية جسدت الهوية المصرية الأصيلة ببراعة وإبهار بصري ، وأشادت السفيرة بمستوى الإخراج والرؤية الفنية للفنان تامر عبدالمنعم ، والديكور والإضاءة والملابس،.

من جانبه رحب الفنان تامر عبدالمنعم بسفيرة تونس ، مؤكداً أن حضورها لعرض البيت الفني هو مصدر فخر واعتزاز ، وأن "غرام في الكرنك" يقدم رسالة محبة عن مصر لكل شعوب المنطقة.

كما شهد العرض في ليلته الخامسة إقبال جماهيري وتفاعل لافت من الحضور ، ويذكر ان غرام في الكرنك يعرض في التاسعة مساء الخميس والجمعة من كل اسبوع.

"غرام في الكرنك" بطولة مجموعة من راقصي وراقصات فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية ، الرؤية الموسيقية: المايسترو محمود صادق ، الديكور: محمد جابر ، الإضاءة: عز حلمي ، الملابس: هبة جودة ، الماكياج: إسلام عباس ، مونتير وفيديو ميكنج: عبدالرحمن غريب ، مخرجان مساعدان: محمد عمر، أحمد مصطفى ، مخرج منفذ: أحمد شعراوي ، رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم.