ملاكمة وتيكبول في مران بلجيكا قبل مواجهة مصر بالمونديال

خاض منتخب بلجيكا، تدريبات ترفيهية، على هامش المران الذي خاضه، في الساعات القليلة الماضية، استعدادًا لمواجهة مصر، ببطولة كأس العالم 2026، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا.

وشهد مران منتخب صباح اليوم، الجمعة، فقرات ترفيهية متعددة، إذ تحدى جيريمي دوكو، زميله كوني دي وينتر، في مباراة لعب كرة القدم على طاولة التنس، وهي لعبة تُعرف باسم "تيكبول".

كما نشر دودي لوكيباكيو، لاعب منتخب بلجيكا، وبنفيكا البرتغالي مقطع فيديو، يظهر فيه دوكو مع دي وينتر، وهما يمارسان لعبة الملاكمة.

ولم يطرأ أي جديد على موقع زينو ديباست، مدافع منتخب بلجيكا، إذ لم يتعافَ من إصابته بعد، واكتفى بتدريبات على دراجة رياضية، في مران الفريق اليوم.