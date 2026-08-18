الداخلية السورية: انطلاق التحقيق في مقتل شاب في أحد مراكز الأمن العام

بدأت اللجنة التي شكلها وزير الداخلية السوري أنس خطاب، عملها اليوم الاثنين، في التحقيق بمقتل الشاب محمد غميرة عقب توقيفة في أحد مقرات الأمن العام في محافظة اللاذقية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نورالدين البابا عقب عقد الاجتماع الأول للجنة التحقيق، إنه تم "توقيف 7 من منتسبي وزارة الداخلية ما بين محققين ورئيس القسم وعدد من العناصر للتحقيق معهم في حادثة وفاة غميرة" أحد كوادر وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في الحفة بريف اللاذقية.

وأكد البابا في تصريح صحفي أن "لجنة التحقيق هي لجنة مؤقتة لمدة 3 أيام وسيتم بعدها الإعلان عن نتائج التحقيق وستصل اللجنة إلى منطقة الحفة وستستمع لأقوال المشتبه بهم والأهالي والحادثة ستكون بوابة للتغيير الإيجابي بعمل وزارة الداخلية وعمل الشرطة".

وبحسب مصادر إعلامية في محافظة اللاذقية، فإن الشاب غميرة توفي في مشفى تشرين الجامعي بعد أيام من نقله إلى العناية المشددة إثر تعرضه، لتعذيب وضرب شديدين خلال فترة توقيفه في محافظة اللاذقية.