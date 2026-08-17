إدارة ترامب تعلق العمل في بناء جدار حدودي يمر عبر متنزه وطني في تكساس

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، تعليق أعمال البناء في جزء مثير للجدل من الجدار الحدودي الذي تقيمه الإدارة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بدعوى وقف التهريب والهجرة غير الشرعية، في حين سيقوم رئيس الوكالة الحكومية المسئولة عن بناء الجدار بزيارة الولاية "لإجراء تقييم على أرض الواقع" للمشروع.

ويواجه المشروع، الذي يمر عبر متنزه "بيج بند ناشونال بارك" بولاية تكساس الوطني في جنوب تكساس، معارضة قوية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث يقول المنتقدون إنه يشوه منطقة بيئية بكر، في حين أن الطبيعة الجبلية والتضاريس الوعرة فيه تمثل سياجا طبيعيا أمام المهاجرين والمهربين.

وقال رودني سكوت، رئيس إدارة الجمارك وحماية الحدود المسئولة عن بناء الجدار الحدودي، عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، إنه يزور تكساس لتقييم الموقف على الطبيعة.

وأضاف سكوت: "إدارة الجمارك وحماية الحدود تعلق كل أنشطة البناء في بيج بند ناشونال بارك أثناء زيارتي وقيامي بشكل شخصي بتقييم الوضع على أرض الواقع".