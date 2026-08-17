هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بضرب سلطنة عُمان بشدة، إذا اعترضت طريق واشنطن، وذلك على خلفية المباحثات الجارية مع إيران بشأن مضيق هرمز.

وقال في تصريحات لقناة «فوكس نيوز»، تعليقًا على المحادثات الجارية بين إيران وعُمان بشأن السيطرة على مضيق: «إذا وقفت عُمان في طريقنا، فسوف نقصفها بشدة».

وأشار إلى أن إيران عليها أن «ترفع الراية البيضاء للاستسلام»، مضيفًا عن آخر تطورات المفاوضات: «ليس لدي جدول زمني محدد، ولستُ في عجلة من أمري».

وأكد الرئيس الأمريكي وجود قناة اتصال مباشرة مع مسئولي الحرس الثوري الإيراني، قائلًا: «إنهم بارعون في لعبة البوكر، لكنهم يُهزمون»، وفق تعبيره.

وفيما يتعلق بالانتخابات الإسرائيلية، لم يُعلن ترامب تأييده لأي مرشح.

وأضاف: «أعتقد أنه من الأنسب لي أن أبقى بعيدًا عن الانتخابات الإسرائيلية، لكنني قد أُعلن تأييدي لأحد المرشحين».

وفي سياق آخر، أشار ترامب إلى إحراز تقدم إيجابي في مساعي نزع سلاح حماس، لكنه قال إن إسرائيل لا ينبغي لها أن تشن غارات على غزة في الوقت الراهن.

وتابع: «لدينا علاقة خاصة مع حماس، وهم يتنازلون عن أسلحتهم».