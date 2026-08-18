القناة 15 الإسرائيلية: لا اتفاق بين نتنياهو وكوشنر حول استمرار الاغتيالات في غزة

أفادت قناة إسرائيلية، الاثنين، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد للمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، استمرار الاغتيالات في قطاع غزة، فيما عارضها الأخير.

وقالت القناة 15 الخاصة نقلا عن مصدر مطلع قوله إنه "لم يكن هناك اتفاق بين نتنياهو وكوشنر بشأن استمرار عمليات الاغتيال".

وبحسب المصدر ذاته "أوضح نتنياهو أنه سيستمر في الاغتيالات، بينما أوضح كوشنر معارضته لها".

وفي وقت سابق الاثنين التقى نتنياهو في إسرائيل مع كوشنر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومدير "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف.

ووصل كوشنر إلى إسرائيل مساء الأحد، قادما من مصر، حيث عقد اجتماعات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وحركة "حماس"، برئاسة رئيس مكتبها السياسي خليل الحية.

ويطالب نتنياهو بنزع سلاح "حماس" بالكامل قبل أن تبدأ إسرائيل سحب قواتها من غزة، بينما تقول الحركة إنها مستعدة لنزع سلاحها فقط إذا تزامن ذلك مع انسحاب إسرائيلي متدرج ومنظم من القطاع.

وسبق أن أعلن نتنياهو رفض خطة النقاط الـ15 الخاصة بغزة، وتمسكه بنزع سلاح "حماس" أولا، رغم أن خريطة الطريق التي أصدرها "مجلس السلام" في 31 يوليو الماضي تنص على نزع سلاح حماس والانسحاب الإسرائيلي بصورة تدريجية ومتوازية.

وتتواصل جهود الوسطاء لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، فيما أسفرت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق عن استشهاد 1262 فلسطينيا وإصابة 4168 آخرين، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 174 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية.