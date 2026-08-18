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أعداد جريدة الشروق
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إنشاء مجلس تنسيق سعودي - سوداني لرفع مستوى التعاون الثنائي

علم السودان والسعودية
علم السودان والسعودية
الرياض (د ب أ)
نشر في: الإثنين 17 أغسطس 2026 - 10:40 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أغسطس 2026 - 10:40 م

وقعت المملكة العربية السعودية والسودان اليوم الاثنين، وثيقة إنشاء مجلس التنسيق السعودي – السوداني لرفع مستوى التعاون بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "إنشاء المجلس يأتي انطلاقًا من حرص البلدين على رفع مستوى التعاون والتنسيق بينهما، ليكون المجلس منصة مؤسسية فاعلة لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية".

وترأس وزير الخارجية السعودي ونظيره السوداني اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي الثنائي، حيث استعرضا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأحداث الإقليمية وتبادل وجهات النظر بشأنها.


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