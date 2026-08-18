قوات إسرائيلية تقتحم مستشفى في بيت لحم وتعتدي على مرضى ومراجعين

اقتحمت القوات الإسرائيلية، مساء الاثنين، ساحات مستشفى في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، واعتدت على مرضى ومراجعين فيه.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن "القوات الإسرائيلية اقتحمت ساحات مستشفى الجمعية العربية للتأهيل، وروّعت المرضى والمراجعين واعتدت على بعضهم".

وأعربت الوزارة عن إدانتها الشديدة للاقتحام واستمرار الانتهاكات بحق المستشفيات والمراكز الطبية، مؤكدة أن المستشفيات والمراكز الصحية "أماكن محمية بموجب القانون الدولي".

وشددت على أن اقتحام هذه المنشآت أو الاعتداء عليها أو تعريض المرضى والطواقم الطبية للخطر يمثل "انتهاكاً خطيراً" للمواثيق والقوانين الدولية، ويهدد سلامة الخدمات الصحية وحق المرضى في تلقي الرعاية بأمان.

ودعت الوزارة المنظمات الدولية الصحية والإنسانية، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات المتكررة" بحق المستشفيات والمراكز الطبية والطواقم الصحية، وضمان حمايتها وسلامة المرضى والعاملين فيها.

وتشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تصعيدًا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ازدادت حدتها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023.