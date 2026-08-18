برلمانية لبنانية: نتنياهو يسعى للتصعيد في غزة ولبنان لاستقطاب الجمهور الإسرائيلي

قالت الدكتورة نجاة عون صليبا عضو مجلس النواب اللبناني، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يستجيب حتى للولايات المتحدة التي دعمت إسرائيل خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن ذلك ظهر أيضًا خلال زيارة جاريد كوشنر، حيث لم يكن الجانب الإسرائيلي يستجيب للضغوط الأمريكية.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، مقدمة برنامج ملف اليوم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الانتخابات الإسرائيلية تمثل عاملًا مؤثرًا في حسابات نتنياهو، موضحة أن استطلاعات الرأي لا تمنحه موقع الفائز الأكبر، ولذلك يسعى إلى تصعيد الأوضاع في قطاع غزة ولبنان من أجل استقطاب الجمهور الإسرائيلي إلى جانبه.

وأشارت عون صليبة إلى أن الخراب والدمار والقتل الذي شهدته غزة طال لبنان أيضًا، لافتةً، إلى أن غزة ولبنان يعيشان تقريبًا المراحل نفسها من الدمار والخراب نتيجة الجرائم الإسرائيلية.

وأكدت أن لبنان دولة مستقلة ولديها حكومة ورئيس جمهورية، مشددة على أن المساعي الدبلوماسية تظل الخيار الأفضل، ويمكن أن تسهم في استقطاب دعم دولي للضغط على إسرائيل، وكذلك على إيران من جهة أخرى.

ولفتت إلى أن الوجود الإيراني في الأنفاق الموجودة تحت الأرض، والتي تمتد إلى مناطق مخزنة فيها الصواريخ والعتاد التابع لحزب الله والحرس الثوري، يمثل أيضًا احتلالًا إيرانيًا للبنان، مشيرة، إلى أن ذلك أمر سيئ جدًا للبنان.