التقى وفد من قيادة حركة حماس برئاسة خليل الحية رئيس المكتب السياسي للحركة، اليوم الاثنين، وفدا من التيار الوطني الديمقراطي في حركة فتح برئاسة محمد دحلان في القاهرة، حيث جرى بحث مجمل التطورات السياسية والميدانية على مستوى الساحة الفلسطينية.

واستعرض المجتمعون في اللقاء، تطورات المفاوضات والمباحثات التي تمت وأدت إلى الموافقة على خارطة الطريق لتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وما تلاها من لقاءات مع الوسطاء والضامنين في مصر خلال اليومين الأخيرين، مؤكدين ضرورة بذل كل الجهود على المستويات المختلفة لضمان إلزام الاحتلال بتطبيق كافة الاتفاقات والتفاهمات المتفق عليها.

واستعرض اللقاء سبل إغاثة ومساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة، وتوفير الاحتياجات الإنسانية والحياة الكريمة التي يستحقها الشعب الفلسطيني، مع التمسك بحقوقنا وثوابتنا الوطنية كافة.

وبحث الوفدان بشكل معمق التطورات في الساحة الوطنية، وسبل ترتيب البيت الفلسطيني على أسس من الشراكة والديمقراطية، وضمن إنهاء حالة التفرد بالقرار الوطني، وصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التحديات الراهنة والنهوض بالقضية الوطنية.

وجرى التوافق على استمرار التعاون والعمل في الاتجاهات المختلفة لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، وتحقيق أهدافه وتطلعاته الوطنية.