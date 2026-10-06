نتنياهو: لا أحد في حماس يتمتع بالحصانة وسنصل إليهم جميعا

حذّر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، من أن حماس قد تحاول تحدي إسرائيل قبل الانتخابات للتأثير عليها، رغم إقراره أن الحركة في حالة «ضعف شديد».

وقال نتنياهو، في بداية اجتماع مجلس الوزراء: «نظرًا لضعف حماس الشديد، فإنها ستحاول تحدينا بقواتها المتبقية قبل الانتخابات للتأثير عليها، نحن مستعدون لذلك، وسنحبط هذه المحاولات أولًا، وسنرد عليها بقوة هائلة إذا ارتكبت هذا الخطأ».

وزعم القضاء على 4000 من أصل 6000 مسلح من حماس شاركوا في أحداث 7 أكتوبر، معقبًا: «لا أحد منهم يتمتع بالحصانة، سنصل إليهم جميعًا، وسيتم القضاء على حكم حماس في غزة».

وأضاف: «في هذه السنوات الثلاث، لقد قلبنا الموازين، فدولة إسرائيل هي أقوى دولة في الشرق الأوسط، وأعداؤنا أضعف من أي وقت مضى»، بحسب مزاعمه.

وتطرق نتنياهو أيضًا إلى إعادة إعمار المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، قائلًا إن «90% من السكان عادوا إلى منازلهم، وانضم إليهم سكان جدد».

وأشار رئيس حكومة الاحتلال إلى أن «هناك طفرة هائلة في البناء وإعادة الإعمار في مستوطنات غزة والشمال»، وفق ادعائه.