اللواء محفوظ طه: البحرية المصرية منعت 197 سفينة من عبور باب المندب وحرمت العدو من البترول في الحرب

استعرض اللواء بحري أركان حرب، محفوظ طه، أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، دور قوات البحرية المصرية خلال حرب أكتوبر 1973.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «واحد من الناس»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الإثنين، إن القوات البحرية فرضت على العدو الإسرائيلي دخول حرب لم يكن مستعدًا لها، ومختلفة عن مخططاته.

ونوه إلى إبعاد مسرح العمليات عن حدود سيناء والسواحل المصرية بنحو 1200 ميل جنوبًا، مشيرًا إلى تحرك البحرية المصرية حينها إلى باب المندب.

وأشار إلى أن عقيدة القتال الإسرائيلية في ذلك الوقت، ركزت على الاحتفاظ بشرم الشيخ لتأمين ميناء إيلات المطل على البحر الأحمر، باعتباره مدخلًا لتدفق البضائع من وإلى أسيا وإفريقيا، بجانب كونه مركزًا رئيسيًا لوصول البترول الإيراني لها.

ولفت إلى تنفيذ البحرية المصرية أول عملية توظيف جيوستراتيجي لمضيق في الشرق الأوسط، وذلك من خلال 3 محاور، نفّذ أحدها بمدمرتين وفرقاطة بمضيق باب المندب.

وتابع أن البحرية فرضت خطوط نفوذ في باب المندب، ومنعت عبور 197 سفينة إسرائيلية، بينما سمحت بمرور 20 سفينة أخرى لعدد من دول المنطقة.

واستكمل أن البحرية استخدمت الغواصات لاستهداف السفن التي تجاوزت باب المندب، وزرعت ألغامًا في الخليج، بينما استهدفت قوات الصاعقة والضفادع البشرية البنية الفوقية والتحتية لحقل بلاعيم ما منع البترول عن إسرائيل

وذكر أن هذه العملية منحت المفاوضين المصريين أوراقًا هامة أثناء مفاوضات الكيلو 101، وهو الأمر الذي اعترف به الرئيس الراحل أنور السادات في مذكراته.

وأوضح أن مهمة القوات المسلحة الرئيسية كانت اقتحام قناة السويس، وخط بارليف، وإنشاء رؤوس الكباري، وصد الهجمات المعادية.