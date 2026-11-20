كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، كواليس التعامل مع أزمة إمام عاشور، لاعب الفريق، التي أدت إلى تخلفه عن السفر مع بعثة الأحمر إلى تنزانيا، موضحًا الأسباب التي حالت دون اتخاذ قرار بعرض اللاعب للبيع في ذلك الوقت.

وتحدث وليد صلاح الدين، خلال ظهوره عبر قناة «أون سبورت»، عن شخصية إمام عاشور، مشيرًا إلى امتلاكه إمكانات فنية وروحًا قتالية كبيرة داخل الملعب، لكنه يحتاج إلى من يوجهه بسبب اندفاعه في اتخاذ القرارات.

وقال مدير الكرة السابق بالأهلي: «إمام شخص طيب للغاية، وعندما يلتزم يكون لاعبًا رائعًا، ومن اللاعبين الذين يمتلكون روحًا وغلًا في الملعب، لكن مشكلته أنه قد يتخذ أي قرار في أي وقت، فهو اندفاعي جدًا، ويحتاج إلى وجود شخص كبير في حياته يوجهه».

وأضاف: «اللائحة هي الأساس الذي أتعامل من خلاله مع اللاعبين، وقراراتي تكون وفقًا لها، وبغض النظر عن صاحب القرار، فإن وجهة النظر الصحيحة هي التي تم تنفيذها».

لماذا لم يقرر الأهلي بيع إمام عاشور؟

وتطرق وليد صلاح الدين إلى الأسباب التي جعلت إدارة الأهلي تتراجع عن فكرة عرض إمام عاشور للبيع، موضحًا أن التوقيت لم يكن مناسبًا لاتخاذ مثل هذه الخطوة، سواء بالنسبة للاعب أو منتخب مصر.

وأوضح: «لو كنا أوقفنا إمام عاشور في أكتوبر أو نوفمبر، كان منتخب مصر سيتضرر، لأنه لم يكن سيشارك في كأس الأمم الأفريقية أو كأس العالم، فضلًا عن عدم وجود فترة قيد في ذلك التوقيت، وهو ما كان سيجبرنا على الانتظار حتى يناير لعرضه للبيع، لذلك لم يكن هذا قرارًا مدروسًا».

وتابع: «الحل الصحيح والمدروس كان إيقاف اللاعب لمدة أسبوعين، مع توقيع أقوى عقوبة في تاريخ الأهلي عليه».

كواليس قرار وليد صلاح الدين خلال السوبر المصري

كما استعاد مدير الكرة السابق بالأهلي تفاصيل قراره باصطحاب جميع اللاعبين إلى بطولة السوبر المصري، رغم وجود عدد من المصابين، مؤكدًا أن هذه الخطوة كانت من أبرز القرارات الإدارية التي اتخذها خلال فترة عمله بالنادي.

وقال: «عندما ذهبنا للمشاركة في السوبر وتوجنا بالبطولة، كان إمام عاشور خارج حسابات الفريق بسبب الإصابة، وفي ذلك الوقت اتخذت واحدًا من أفضل القرارات، وكنت راضيًا عن نفسي إداريًا خلال تلك الفترة».

وأضاف أن القرار كان يمثل مخاطرة من الناحية الإدارية، خاصة أن المعتاد في كرة القدم هو اصطحاب المجموعة الجاهزة فقط خلال المعسكرات المغلقة استعدادًا للبطولات المهمة، لضمان أعلى درجات التركيز.

وكشف أن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، ترك له حرية اتخاذ القرار، بعدما أخبره بأنه يملك صلاحية التصرف بالشكل الذي يراه مناسبًا، مشيرًا إلى أنه كان مقتنعًا بضرورة وجود اللاعبين المصابين وأصحاب المشكلات مع بقية أفراد الفريق.

واختتم وليد صلاح الدين: «لم أكن أرغب في ترك هؤلاء اللاعبين لمدة أسبوعين، نخوض خلالهما بطولة ثم نعود، ليجدوا أنفسهم لا يعرفون المدرب أو طريقته وأسلوبه».

وأشار إلى أن التجربة حققت نجاحًا كبيرًا، بعدما توج الأهلي بالبطولة، وأسهمت في زيادة التقارب بين اللاعبين، مؤكدًا أن إمام عاشور كان من أكثر العناصر التزامًا خلال تلك الفترة، رغم إدراكه أنه لن يشارك في أي مباراة بسبب الإصابة.