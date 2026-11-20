قال التحالف الذي تقوده السعودية اليوم الجمعة إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي اليمنية ​المتحالفة مع إيران باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة، وذلك في ظل استمرار ‌الهجمات المتبادلة عبر الحدود بين الطرفين وغياب أي مؤشرات على انحسارها.

وأفاد الدفاع المدني السعودي باعتراض طائرات مسيرة في المنطقة الجنوبية، وأطلق تنبيهات للتحذير من خطر محتمل في عدة ​مناطق شملت جازان وأبها وخميس مشيط، قبل أن يعلن لاحقا زوال ​الخطر.



وفي اليمن، ذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن غارات جوية ⁠سعودية استهدفت العاصمة صنعاء اليوم الجمعة. ولم يصدر تعليق فوري من جانب ​السعودية بشأن هذه الغارات.

وتتعرض المناطق الجنوبية من السعودية، المتاخمة لليمن، لهجمات متكررة من ​قبل الحوثيين باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. وتستهدف الهجمات منشآت عسكرية ومطارات وبنية تحتية للطاقة.

تأتي هذه الهجمات بعد أقل من يوم واحد من تعرض أطول ناطحة سحاب في الرياض، التي تضم ​مقر صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لهجوم شنه الحوثيون أمس الخميس.

وتضم مدينة جازان ​مصفاة تابعة لشركة أرامكو على ساحل البحر الأحمر تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل يوميا. ‌وتواجه ⁠البنية التحتية النفطية السعودية بشكل عام تهديدات مماثلة. وأعلن الحوثيون قبل ذلك شن هجمات استهدفت خط أنابيب شرق-غرب الذي ينقل النفط الخام من الحقول الشرقية للمملكة إلى محطات التصدير على البحر الأحمر، بما يتجاوز مضيق هرمز الذي يشهد ​توترات.



كما توجد بمدينة ​خميس مشيط قاعدة ⁠الملك خالد الجوية، التي ذكر الحوثيون مرارا أنهم استهدفوها بهجمات صاروخية وبطائرات مسيرة.

وتجددت الهجمات المتبادلة بين السعودية والحوثيين في ​يوليو تموز الماضي، بعد فترة من الهدوء النسبي أعقبت ​هدنة جرى ⁠التوصل إليها عام 2022. ومنذ ذلك الحين، يكثف الحوثيون هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة على الأراضي السعودية، بينما تنفذ المملكة غارات جوية تستهدف مواقع الحوثيين داخل اليمن.

وتدخلت ⁠السعودية عسكريا ​في اليمن عام 2015 لدعم الحكومة المعترف ​بها دوليا، وذلك في مواجهة الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء عام 2014 ويسيطرون حاليا على ​مناطق واسعة من شمال اليمن.