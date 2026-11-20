شارك جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وإبراهيم صابر، محافظ القاهرة، في احتفالية مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بقصر عابدين، بحضور عدد من المسؤولين والفنانين والشخصيات العامة.

ويحيي النجمان مدحت صالح ووائل جسار حفلًا غنائيًا، يقدمان خلاله باقة من أشهر أغانيهما، فيما تُوجَّه عوائد الحفل لدعم الأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات.

وانطلقت احتفالية مؤسسة راعي مصر للتنمية بقصر عابدين، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، والفنان هاني رمزي، وأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وغادة والي، المديرة التنفيذية السابقة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وشهدت الاحتفالية توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.