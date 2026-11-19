عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس، مسعى ديمقراطيا لإنهاء الحرب في إيران، في أول موقف للمجلس بشأن الصراع منذ الخسائر الكبيرة التي مُني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.

وجاء التصويت بنتيجة 48 صوتا مقابل 51، بعد أن أقر مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، الإجراء نفسه في سبتمبر الماضي. وعلى الرغم من أن هذه المحاولة تحمل طابعا رمزيا إلى حد كبير، فإن الديمقراطيين أجبروا المجلسين على التصويت مرارا على مسألة الحرب خلال العام الجاري، في إطار حملتهم المعارضة للحرب.

وقال عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية فرجينيا، تيم كين، الذي قاد الجهود المتعلقة بصلاحيات الحرب: "لقد سئم الشعب الأمريكي هذه الحرب. كما سئم ارتفاع أسعار البنزين والديزل، وارتفاع أسعار سلع أخرى وألحقت الضرر بالأمريكيين منذ اندلاع الحرب".

وفي حين أقر الجمهوريون بأن ارتفاع أسعار الوقود ألحق بهم أضرارا سياسية، فإنهم اعتبروا أن مثل هذا التصويت يمثل تشتيتا للانتباه.

وقال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية مونتانا، تيم شيهي، قبل التصويت، إن على الولايات المتحدة أن "تُكمل المهمة، وتحمي هذه الأمة وحلفاءها".