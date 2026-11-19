أفاد مسئول في وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة الامريكية أنفقت أكثر من 48 مليار دولار على الحرب التي تشنها على إيران منذ أواخر فبراير.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنحو 26% عن تقدير سابق قدمه مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي، جاء فيه أن تكلفة الحرب بلغت 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس.

وقال نائب المراقب المالي في وزارة الحرب الأمريكية، آرثر ميلر، للكونجرس إنه "حتى 13 نوفمبر، وصل المبلغ إلى 48,3 مليار دولار"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف ميلر، خلال جلسة استماع بشأن ترشيحه لمنصب مساعد وزير البحرية للإدارة المالية، "يتضمن ذلك الرقم الذخائر، وتكاليف استبدال المعدات، والتكاليف التشغيلية".

ولا يشمل الرقم الأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية في الشرق الأوسط والتي تعرض بعضها لضربات قوية جراء هجمات إيرانية بطائرات بدون طيار "درونز" وصواريخ، كما لا يأخذ في الحسبان الضرر الذي لحق بالاقتصاد العالمي.

وتسببت الحرب في تداعيات اقتصادية واسعة النطاق، مع عرقلة إيران حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي لصادرات النفط والغاز الطبيعي المسال.

في المقابل، فرضت الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية، وهي خطوة تتضمن وجودا بحريا أمريكيا مكثفا في منطقة الشرق الأوسط، يشمل حاملات طائرات.