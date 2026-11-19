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أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الخميس عن حزمة تمويلية تقدر بـ95 مليون يورو لدعم تطوير البنية التحتية في تونس.

ويقدم هذا الدعم ضمن المفاوضات الحكومية حول التعاون الدولي بين الدولتين التي جرت يومي الثلاثاء والاربعاء بتونس.

وبحسب السفارة الألمانية في تونس، سيوجه 75 مليون يورو من التمويلات لدعم تطوير شبكات الطاقة وتعزيز التزود بمياه الشرب ودفع التنمية الاقتصادية.

كما سيدعم التعاون التنموي الألماني التونسي مشروعات أخرى من بينها توسيع محطة تحلية مياه البحر بجربة وتحديث شبكات الكهرباء وتحسين وصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل بما يمكنها من تحقيق النمو وتوفير فرص عمل.

وضمن المفاوضات الحكومية أيضا وقع الديوان الوطني للتطهير ووزارة الشؤون الخارجية التونسية وبنك التنمية الألماني اتفاقية تمويل بقيمة 20 مليون يورو.

وسيخصص التمويل لإعادة تأهيل أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في تونس، في منطقة شطرانة قرب ضواحي العاصمة.