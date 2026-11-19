قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة "سترى ما سيحدث" في صراعها مع إيران بعد الأول من يناير، من دون أن يوضح أهمية هذا التاريخ.

وخلال الأسابيع ‌القليلة الماضية، تأرجح ترامب بين التهديد بتصعيد المواجهة مع إيران والإشارة إلى إمكانية تهدئة الأعمال القتالية، في ظل استمرار المواجهة بين الطرفين بشأن الجهود الرامية إلى تسوية الصراع.

وقال ترامب لقناة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية أثناء زيارته للصين: "سيبدأ عام جديد قريبا، وسنرى ما سيحدث بعد الأول من يناير. لكنهم كانوا عدائيين".

وجاءت تعليقات ترامب خلال ⁠مقابلة سئل فيها عن تقرير بثته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية هذا الأسبوع وورد فيه أن إيران تخطط لتفجير "قنبلة قذرة" في واشنطن. وتستخدم القنبلة القذرة متفجرات تقليدية لنشر مواد مشعة.

وبدا أنه يقلل من خطورة هذا التهديد، إذ قال: "لا أعتقد ذلك" عندما سئل عما إذا كان ينبغي لسكان العاصمة أن يشعروا بالقلق، لكنه أضاف أن هناك مؤشرات على أن إيران تدرس امتلاك أسلحة بيولوجية أو كيميائية، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال ترامب: "هناك مؤشرات على أن إيران تدرس امتلاك الغازات والأسلحة البيولوجية، لأننا أوقفنا برنامجها النووي. فالنووي أصعب ‌بكثير. وهم ⁠يدرسون الغازات والأسلحة البيولوجية، وهي أمور غير جيدة، وأشياء أخرى".

وظلت إسرائيل والولايات المتحدة ودول غربية أخرى تتهم إيران بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه ⁠طهران. وكان تدمير البرنامج النووي الإيراني أحد المبررات الرئيسية التي استند إليها ترامب عندما شن ضربات على إيران في فبراير بالتنسيق مع إسرائيل.

وقال مسئولون إسرائيليون إن إسرائيل أمدت الولايات المتحدة ⁠خلال الأسبوعين الماضيين بمعلومات مخابرات عن تعزيز إيران لقدراتها العسكرية، بما في ذلك تطوير أسلحة كيميائية. وزار رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، رومان جوفمان، الولايات المتحدة، وذكرت رويترز أنه ⁠دعا إلى استئناف الهجمات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران.

وعندما سئل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس الأربعاء عن تقرير "سي إن إن"، قال إنه لا يعتقد أن هناك تهديدا وشيكا يستهدف العاصمة الأمريكية.