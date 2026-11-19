افتتح مجمع الشفاء الطبي قسم الأورام وأمراض الدم، بتمويل من مؤسسة عايد التركية وتنفيذ مؤسسة ميدكس، في خطوة جديدة ضمن جهود إعادة تأهيل الخدمات الصحية في قطاع غزة، واستعادة تقديم الرعاية الطبية لفئة من المرضى الذين عانوا ظروفًا قاسية جراء الحرب ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الخميس، أكد د. أحمد شتات، مدير عام التعاون الدولي بالوزارة، أن افتتاح القسم يمثل حدثًا مهمًا لمرضى الأورام وأمراض الدم، باعتبارهم من أكثر الفئات هشاشة، مشيرًا إلى أنهم عانوا كثيرًا نتيجة الحرب وعدم توفر الأدوية والمستهلكات الطبية، فضلًا عن تشتت المرضى بين المستشفيات، خاصة بعد التدمير الكامل للمستشفى التركي الذي كان يحتضن هذه الفئة.

وأضاف أن افتتاح القسم يوفر بيئة صحية متكاملة للمرضى، معربًا عن أمله في إعادة إعمار المستشفى التركي، وموجهًا شكره لمؤسسة ميدكس وجميع الشركاء والداعمين.

من جهته، قال د. محمد أبو سلمية، مدير عام مجمع الشفاء الطبي، إن المجمع يستحضر في هذه الأيام ذكرى تدميره وإحراق مبانيه، وما شهده من مآسٍ ودمار ومقابر جماعية، مؤكدًا أن إعادة تأهيله كانت ضرورة لاستعادة دوره في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضح أبو سلمية، أن المجمع بدأ مرحلة التعافي منذ عودة الطواقم الطبية إليه، وأن الإنجازات تتوالى في إعادة افتتاح الأقسام والخدمات، لافتًا إلى أن المجمع استعاد ما نسبته 60 إلى 70% من خدماته.

بدوره، أكد المهندس فادي الدردساوي، مدير مكتب مؤسسة ميدكس في غزة، أن المؤسسة تمكنت من ترميم القسم رغم الحصار والتحديات الكبيرة، لا سيما صعوبة توفير مواد البناء ومستلزمات إعادة التأهيل.

وأشار إلى أن المشروع يأتي في إطار التزام المؤسسة بدعم القطاع الصحي والمساهمة في إعادة تأهيل المرافق الطبية التي تعرضت للتدمير، مشددًا على أن العمل من أجل الإنسان لا يتوقف رغم كل التحديات.