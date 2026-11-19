أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصري بقيادة التونسي نبيل الكوكي عن تشكيل فريقه لمواجهة فريق بترول أسيوط فى دور 16 لبطولة كأس مصر والمقرر إقامتها فى الخامسة مساءا على ستاد السويس الجديد .

وجاء التشكيل على النحو التالى :

محمد سيحا لحراسة المرمى ، وفي الدفاع كريم العراقى ، باهر المحمدى ، مصطفى العش ، عمرو سعداوى ، وفي خط الوسط محمد مخلوف ، ياسين الملاح ، أحمد القرموطى ، أما المثلث الهجومي فيضم كل من عبد الله الزيانى ، محمد الشامى ، منذر طمين .

على مقاعد البدلاء يجلس كل من:-

عصام ثروت ، خالد صبحى ، محمد هاشم ، يوسف الجوهرى ، حسن على ، خير الدين طوال ، على سليمان ، عبد الرحيم دغموم ، صلاح محسن